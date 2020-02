Há dois novos casos de coronavírus no hotel que se encontra isolado em Tenerife. Trata-se de um casal de italianos que viajava com o médico italiano, que foi o primeiro a apresentar sintomas e a ser confirmado, e a mulher do mesmo.O hotel encontra-se em isolamento, com 1000 pessoas em quarentena no seu interior, há 24 horas após um médico italiano que se encontrava na unidade hoteleira com a mulher há uma semana ter sido confirmado como caso positivo.Em atualização