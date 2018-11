Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sobe para seis número de mortos no Haiti em manifestações anticorrupção

Milhares de haitianos marcharam no domingo, em várias cidades, exigindo transparência no caso Petrocaribe e a renúncia do Presidente, Jovenel Moise.

Por Lusa | 07:57