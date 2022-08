Sobe para seis o número de mortes em atropelamento por camião nos Países Baixos

camião de uma empresa de transportes espanhola na cidade de Nieuw Beijerland, no sul dos Países Baixos.



O acidente aconteceu este sábado, quando o camião atropelou várias pessoas que participavam num churrasco. A polícia holandesa disse este domingo que há ainda sete pessoas internadas no hospital, uma delas em estado crítico.



Subiu para seis o número de mortos na sequência do atropelamento de um

De acordo com a Reuters, o condutor do camião, um homem espanhol de 46 anos de idade, foi detido. As causas do acidente estão ainda a ser investigadas.