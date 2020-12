Pelo menos seis pessoas morreram na sequência do sismo que atingiu, esta terça-feira, a Croácia, com graves danos em particular na região centro do país, segundo um novo balanço das autoridades locais.

O anterior balanço tinha confirmado uma vítima mortal, uma menina de 12 anos, na cidade de Petrinja (centro).

"Com tristeza informamos das mortes de uma menina em Petrinja e de cinco rapazes em Majske Poljane", publicou o Ministério do Interior croata na rede social Twitter.