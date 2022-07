Sobe para sete o número de mortos no tiroteio em parada do 4 de Julho em Chicago

Highland Park, citada pela

Após este tiroteio, que faz aumentar o número de vítimas em paradas do 4 de Julho na cidade, o governador local decretou o cancelamento de todas as festividades.



No ano passado, nas celebrações do quatro de Julho em Chicago, 19 pessoas foram mortas e outras 100 ficaram feridas.



Subiu para sete o número de mortos no tiroteio em massa no desfile do 4 de Julho na localidade de Highland Park, nos arredores de Chicago, EUA. De acordo com as autoridades norte-americanas, os feridos também fizeram um total de 46.No 'breafing' realizado esta terça-feira, a polícia deCBS Chicago,tinha avançado que pelo menos 38 pessoas foram levadas para os seus hospitais, além das 26 que foram tratadas imediatamente após o tiroteio. Oito desses pacientes permanecem hospitalizados dois deles no hospital de NorthShore's Highland Park, cinco em Evanston e um em Glenbrook.O Northwestern Medicine Lake Forest também confirmou esta terça-feira que tratou nove pacientes, cinco dos quais tiveram alta na segunda-feira. Seis dos nove pacientes sofreram ferimentos relacionados com tiros, enquanto três sofreram ferimentos relacionados com queda.As vítimas eram todas adultas.