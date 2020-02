Sobem para 50 os casos confirmados de coronavírus em Espanha

Espanha já regista 50 casos confirmados de coronavírus.Apesar do aumento de contágios, o Ministério da Saúde decidiu manter as medidas de contenção contra o coronavírus, uma vez que "não existe uma grande transmissão em todo o país" e descarta a recomendação de cancelar grandes eventos ou restringir a liberdade de circulação de pacientes, porque traria "consequências muito grandes".A epidemia de Covid-19 provocada por um novo coronavírus, detetado na China no final de 2019, já infetou 85.203 pessoas, das quais morreram 2.921, segundo as autoridades dos 60 países e territórios afetados.