Sobrevivente da Covid-19 que sofre com efeitos prolongados da doença diz que só consegue cheirar "carne podre"

Chanda Drew é uma das sobreviventes da Covid-19 que sofre com os efeitos prolongados da doença- Se para uns os efeitos passam por dificuldades respiratórias, para outros o problema são os odores.Drew, de West Virginia, nos EUA, está livre da Covid-19 há seis meses, no entanto continua a sofrer visto ter desenvolvido parosmia em consequência do vírus.Em consequência, Chanda já perdeu cerca de 15 quilos, visto não conseguir ingerir alimentos por sentir cheiros nauseabundos, sofre com uma depressão e ansiedade.De acordo com o jornal britânico Mirror, "