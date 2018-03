Sobrevivente do holocausto esfaqueada e queimada em casa

Mulher fugiu com a mãe para Portugal em 1942 para escapar ao regime nazi. Vivia atualmente em Paris.

20:30

As autoridades francesas estão a investigar a morte de Mireille Knoll, de 85 anos, sobrevivente do holocausto que fugiu com a mãe para Portugal, em 1942, para escapar ao nazismo.

A mulher foi encontrada esfaqueada e queimada no apartamento onde vivia, em Paris.

O corpo de Mireille, de origem judia, foi encontrado pelos bombeiros e autoridades após o alerta do apartamento em chamas.

De acordo com a imprensa francesa, a polícia acredita que a idosa foi alvo de um ataque antissemita e já ordenou a detenção de dois suspeitos, um vizinho da vítima, de origem muçulmana, e um possível cúmplice.

Um dos filhos da vítima afirmou que um dos suspeitos frequentava regularmente a casa da mãe e mostrou-se bastante surpreendido com a detenção.

"Ele era tratado como um filho", confessa adiantando que a idosa não tinha dinheiro, pelo que o homicídio não terá ocorrido num contexto de roubo.

Mireille vivia sozinha numa habitação social e sofria de Parkinson.