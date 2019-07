Sobrevivente morre em visita a Auschwitz

A sobrevivente de Auschwitz que defendeu o perdão aos nazis morreu durante uma visita ao antigo campo de extermínio na Polónia ocupada. Eva Kor tinha 85 anos e sobreviveu às experiências a que foi submetida aos 10 anos por Josef Mengele, médico de Auschwitz conhecido como ‘Anjo da Morte’."Lamentamos profundamente anunciar o falecimento de Eva Kor, sobrevivente do Holocausto, defensora do perdão e fundadora do CANDLES Holocaust Museum and Education Center", referiu o museu de Indiana, nos EUA, país para onde Eva foi viver depois de casar, em 1960, com o norte-americano Michael Kor, também ele sobrevivente do Holocausto.Natural da Roménia, Eva morreu na quinta-feira, em Cracóvia, na última das viagens que anualmente fazia a Auschwitz, na vizinha localidade de Oswiecim. "Perdoem os vossos piores inimigos", afirmou Eva na sua última mensagem gravada: "Quando perdoei os nazis senti-me livre da tragédia que me aconteceu." Em 2015, no julgamento de Oskar Gröning, o tesoureiro de Auschwitz, foi cumprimentar o antigo SS no banco dos réus.Ela e a irmã gémea, Miriam, foram submetidas a experiências por Mengele. Miriam foi injetada com químicos nos rins, o que lhe causou problemas crónicos e um cancro de que faleceu em 1993.