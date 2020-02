Uma sobrinha do ex-juiz da Operação Lava Jato e hoje ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, foi raptada e levada por criminosos no carro de um amigo que estava com ela na noite desta segunda-feira, 17, na cidade de Maringá, no norte do estado do Paraná, onde o antigo magistrado estudou e começou a sua carreira. Os criminosos, no entanto, não foram muito longe, pois sofreram um acidente e acabaram por fugir e deixar a jovem para trás.Esta terça-feira, os criminosos, um homem e uma mulher, ainda não tinham sido localizados, nem se tinha a certeza do que exatamente pretendiam. Aparentemente, tratou-se de um assalto, ou, ao menos, o casal tentou fazer parecer isso, mas objetos normalmente cobiçados por assaltantes foram deixados.A sobrinha de Moro estava com um amigo dentro do automóvel dele, parado no Jardim Aclimação, zona sul de Maringá, quando o casal se aproximou do veículo. À polícia, a jovem afirmou que inicialmente confundiu o criminoso com um outro amigo dela, por isso foi apanhada de surpresa pela violência.O criminoso do sexo masculino abriu repentinamente a porta do motorista, e começou a agredir com chutos e pontapés o amigo da sobrinha de Sérgio Moro, apesar de nem ele nem a jovem terem reagido ao suposto assalto. O casal de marginais exigiu que lhes dessem tudo o que tinham de valor ali com eles e a chave do carro, aparentando que iam apenas levar os pertences e o veículo, mas mudaram de ideias.O jovem foi arrancado do volante, atirado ao chão e novamente espancado, ainda com mais violência. Antes de o deixarem no local, juntamente com o telemóvel e a carteira dele, o casal de criminosos desferiu-lhe vários pontapés, principalmente na cabeça, como se pretendesse matá-lo.A sobrinha do ministro foi atirada com violência para o banco de trás do veículo e o casal arrancou em alta velocidade levando-a como refém. Alguns metros adiante, a jovem, desesperada, tentou abrir a porta e pular do automóvel em movimento, mas foi impedida pelos criminosos, que a subjugaram no banco de trás impedindo que tentasse mais alguma coisa.O casal de criminosos continuou em alta velocidade, levando a jovem, e entrou com o carro numa estrada de terra deserta no Parque Gávea, não se sabe com que intenção, mas a certa altura o condutor perdeu o controlo do automóvel e bateu com força numa encosta que ladeia a estrada. Sem poderem continuar a fuga no carro, os dois criminosos fugiram a pé, deixando a sobrinha de Moro no local.A Polícia Civil (Judiciária) do Paraná está a investigar o caso, que tem contornos bem estranhos. O amigo da sobrinha do antigo magistrado foi socorrido por uma ambulância do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, e levado para um hospital de Maringá.