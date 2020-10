Mary L. Trump, sobrinha de Donald Trump, e autora do polémico livro "Demasiado e Nunca Suficiente" em que crítica o tio de forma veemente, afirma que o Presidente dos Estados Unidos empurrou o país para o caos.



Numa entrevista à Lusa, Mary relembrou que o presidente norte-americano "não é um imperador" e defende que este deveria ter sido impedido de sair do hospital depois de ter estado internado com covid-19.

