Sobrinha-neta de 4 anos de George Floyd baleada enquanto dormia dentro de apartamento

Havia quatro adultos e duas crianças no local na altura do tiroteio que aconteceu dentro do apartamento.

Derrrick Delane, o avô da criança, conta que a polícia só chegou quatro horas após o tiroteio.

Leia também Minneapolis aguarda decisão sobre julgamento do polícia Derek Chauvin, acusado de matar George Floyd O chefe da polícia de Houston está a investigar os procedimentos de resposta dos agentes.