Sofre aborto e fica estéril após ser espancada por mulher

Vítima começou a receber mensagens ameaçadoras pouco tempo antes do ataque.

10:59

Jessie-May Turpin, uma mulher grávida que perdeu o seu bebé depois de ter sido vítima de agressões violentas por parte de uma jovem de 19 anos, descobriu agora recentemente que nunca mais vai poder ter filhos, pelo menos de forma natural.



O incidente, que ocorreu no dia 27 de agosto de 2017, em Devon, no Reino Unido, foi antecedido por várias ameaças feitas por Jasmine Cochran, a agressora de 19 anos.



Depois de sair de casa para ir comprar comida, Jessie-May foi interpelada pela agressora que a esmurrou e pontapeou. No dia seguinte, a grávida sentiu uma dor muito forte na zona abdominal e quando consultou um médico foi informada de que tinha abortado.



"Não sei ao certo o que me fez perder o bebé, porque todos os estágios da gravidez são arriscados. Mas eu sinto que foi tudo culpa dela porque ela bateu-me com muita força e matou o meu bebé. Ela veio por trás de mim e começou a dar-me pontapés e murros. Eu gritei que estava grávida mas ela não quis ouvir. Eventualmente, ela acabou por fugir e eu chamei a polícia", afirmou a vítima.



Quando engravidou, a jovem descobriu que estava a viver uma gestação ectópica - que acontece quando o óvulo fertilizado se implanta fora do útero - e os cirurgiões tiveram de remover uma das suas trompas de falópio.



Pouco tempo depois, começou a receber mensagens ameaçadoras por parte de Jasmine, que conhecia através de uma amiga, mas com quem nunca tinha tido muito contacto.



"Ela dizia-me para eu ter cuidado porque podia ser atacada quando menos esperasse. Não quis dar muita importância e pensei que o melhor seria ignorá-la. Para além disso eu não tinha tempo para brincadeiras infantis porque só me preocupava com o meu bebé", adianta.



Naquela noite, a mulher não foi ao hospital, mas no dia seguinte pela manhã, o pior aconteceu. Foi então que decidiu fazer queixa do crime.



Jasmine admitiu mais tarde ter sido a autora das agressões que deixaram a mulher em estado grave. A jovem cumpriu uma pena de 12 anos. Em tribunal, foi revelado que esta já possuía antecedentes criminais.



Até hoje, Jessie-May ainda não descobriu a razão pela qual foi atacada, ainda que tenha ouvido rumores de que Jasmine foi paga por um homem a quem devia uma pequena quantia de dinheiro.



Entretanto, a jovem enfrentou mais um desgosto na sua vida. Depois de ter perdido o seu bebé em 2017, viu-se obrigada no início deste ano a remover a única trompa de falópio que ainda tinha, devido a outra gravidez ectópica que sofreu e cujo filho também perdeu. Agora, é incapaz de gerar um filho pela forma natural.