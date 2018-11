Sogros matam nora para lhe ficarem com os filhos no Brasil

Crime está a chocar a cidade brasileira de São Paulo.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 07.11.18

Num crime que está a chocar a cidade brasileira de São Paulo, os sogros de uma assistente social desaparecida desde o dia 2 de outubro foram acusados pela polícia de terem matado a nora para lhe ficarem com os filhos, um menino de 4 anos e uma menina de nove meses, pelos quais eram obcecados. Dessa história, a polícia paulista suspeita de que a vítima, Márcia Martins Miranda, tenha sido enterrada ainda viva numa casa vazia alugada pelo sogro na zona norte da cidade e onde esta semana foi encontrado um corpo.

As ossadas ainda não foram identificadas, pois estava enterrada há mais de um mês e totalmente decomposta, mas a polícia diz que vários indícios levam a acreditar que seja o de Márcia. Os sogros dela, as últimas pessoas a serem vistas com a assistente social, Maria Izilda Pereira Martins e Fernando António Martins de Oliveira, estão presos desde 18 de outubro e continuam a negar o assassínio, mas a polícia diz não ter dúvidas de que o crime foi cometido por eles.

De acordo com o inspetor Mário Sérgio de Oliveira Pinto, do Departamento de Homicídios e Protecção à Pessoa de São Paulo, Márcia estava em processo de separação do marido, filho do casal acusado do crime, e os sogros não queriam ficar sem os netos, por quem tinham uma paixão verdadeiramente doentia e sempre quiseram criar como filhos. Numa discussão entre Márcia e os sogros, ela ameaçou que nunca mais ia deixá-los ver as crianças, e terá sido aí que eles decidiram matá-la.



Ainda de acordo com Mário Sérgio, que comanda as investigações deste crime, os sogros atraíram Márcia até perto de uma agência bancária no Butantã, bairro na zona oeste de São Paulo onde ela coordenava o Centro de Referência Especializado em Assistência Social da cidade, e convenceram-na a entrar no carro deles com a desculpa de quererem mostrar-lhe uma casa que tinham alugado para ela viver com os filhos após a separação. Na casa, que Fernando, o sogro, alugara dias antes, Márcia foi golpeada violentamente na cabeça e enterrada numa cova feita num dos quartos do imóvel, existindo a possibilidade, de acordo com o inspetor, de que ainda estivesse viva.

O inspetor esclarece que Fernando, o sogro, foi quem alugou a casa e que dias antes do crime comprou ferramentas para cavar. O corpo encontrado no imóvel estava enterrado a um metro e meio de profundidade e sobre ele ainda tinha sido feita uma espécie de laje de cimento.

Pelas investigações realizadas até agora, não há indícios de que o marido de Márcia, de quem ela estava a separar-se, tenha tido qualquer participação no crime ou mesmo conhecimento dele. Para a polícia, foi a obcessão dos sogros pelas crianças que os levaram a premeditar e levar a cabo o crime com arrepiante frieza.