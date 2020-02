Abatido soldado que matou pelo menos 26 pessoas em tiroteio na Tailândia

Jakrapanth Thomma, o militar que matou pelo menos 26 pessoas e provocou 57 feridos este sábado num centro comercial em Nakhon Ratchasima (nordeste da Tailândia), foi abatido ao início da madrugada após ter sido cercado pelas autoridades no interior do recinto comercial.





EXCLUSIVE: Video shows Sgt. Jakkrapanth Thomma inside Terminal 21 shopping mall in Nakhon Ratchasiman during his shooting rampage that killed at least 12 people. Latest info indicates he's holding 16 people as hostages. #???????????? https://t.co/1qWp0y3VQy pic.twitter.com/y8pqfzw0yw — Khaosod English (@KhaosodEnglish) February 8, 2020

"Hanuman" police commandos arrive in Korat city after a 40-minute helicopter ride from Bangkok to assist in an operation to kill or capture a gunman who murdered at least 12 people in a shooting rampage. #???????????? #Thailand https://t.co/1qWp0y3VQy pic.twitter.com/LZKaa0OMEI — Khaosod English (@KhaosodEnglish) February 8, 2020

This is the situation in the mall share by survivor after he rampage and held some hostages. The city is lock down.The situation still on going, please stay safe everyone in that area.#???????????? pic.twitter.com/kriQtAarqL — Arcane7 (@littlestar__97) February 8, 2020

O ataque deu-se em vários pontos da cidade e durante o incidente o soldado ia publicando imagens do tiroteio nas suas contas das redes sociais. O militar publicou também uma imagem a segurar uma pistola e uma publicação em que dizia que "a morte é inevitável para todos".Antes de se dirigir para o centro comercial, onde se barricou, o militar tailandês matou um superior e mais dois soldados dentro de uma base militar. Roubou ainda um veículo da base para se deslocar para o estabelecimento comercial.Enquanto se dirigia para o local acabou ainda por atirar sobre várias pessoas que se deslocavam na rua. Já no centro comercial, disparou indiscriminadamente com uma metralhadora contra os civis que se encontravam no edifício. Após o incidente, o presumível atirador barricou-se dentro do estabelecimento, fazendo com que a polícia tivesse de criar um perímetro de segurança de dois quilómetros à volta do recinto. Várias pessoas ficaram fechadas e presumivelmente feitas reféns.Posteriormente, numa operação levada a cabo pelas autoridades locais, foi possível retirar centenas de pessoas do edifício.O militar foi abatido ao início da madrugada deste domingo.

O primeiro-ministro tailandês, Prayut Chan-O-Cha, afirmou tratar-se de um tiroteio "sem precedentes" no país.

"Não há precedentes na Tailândia e quero que esta isto nunca mais aconteça", declarou, em conferência de imprensa, num hospital de Nakhon Ratchasima, para onde foram levadas as vítimas do ataque.