Soldado britânico esmagado até a morte por elefante durante missão

Mathew Talbot estava no serviço anti-caça furtiva no Malaui.

18:08

Um soldado britânico foi esmagado até a morte por um elefante enquanto estava no serviço anti-caça furtiva no Malaui. Mathew Talbot estava armado e tornou-se na primeira morte em operações militares em meses.O Ministério da Defesa já confirmou que um membro do esquadrão da Guarda 'Coldstream' do 1º Batalhão tinha "morrido tragicamente em operações de caça ilegal".O comandante da vítima, o Tenente-Coronel Ed Launders, deixou um comentário de apreço para com o soldado: "Eu sempre me vou sentir honrado por ter servido ao lado de Mathew Talbot. Ele era um 'Coldstreamer' determinado e de grande coração que dedicou a vida a servir o seu país", referiu."Sentiremos muito a falta de seu humor, altruísmo e espírito imbatível. Os meus sinceros pêsames vão para os seus pais, familiares e entes queridos. Os meus pensamentos e orações estão com eles neste momento desesperadamente triste", acrescentou ainda.

O soldado de Birmingham era recrutado para fazer amizades com os residentes locais e aprender a sua língua. Mathew, que era fotógrafo, deixou para trás os inúmeros álbuns do seu trabalho que documentou durante o tempo que esteve no exército.