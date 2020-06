Soldado de 20 anos desaparecida desde abril. Jovem ter-se-á queixado de assédio sexual

REWARD INCREASED IN MISSING SOLDIER CASE



Persons with information can contact Army CID Special Agents at 254-287-2722 or the Military Police Desk at 254-288-1170. They can also anonymously submit information at https://t.co/9s3SrHcNdo#FortHood #FindVanessaGuillen #Doit4Vanessa pic.twitter.com/6dVnem0eFy — Fort Hood (@forthood) June 15, 2020

Uma soldado norte-americana está desaparecida desde 22 de abril nos EUA.Segundo a CNN, Vanessa Guillen foi vista pela última vez no estacionamento do quartel do Exército de Fort Hood, no Texas, a 22 de abril.As chaves do carro, do quarto, a carteira e o seu cartão de identificação foram encontrados mais tarde na sala do arsenal onde estaria a trabalhar naquele dia.O Exército norte-americano começou por oferecer uma recompensa de 15 mil dólares por informações sobre o paradeiro da jovem. O valor aumentou entretanto para 25 mil dólares, alcançados através da organização Liga dos cidadãos Latino-americanos Unidas (LULAC)."Esta jovem vestiu a farda para servir o nosso país. O mínimo que podemos fazer é descobrir onde está e o que podemos fazer para ajudá-la", afirmou o presidente do organismo, Domingo Garcia, ao KCENNews.Antes do seu desaparecimento, Guillen confessou à família quye estava a ser vítima de assédio sexual por parte de um dos sargentos do regimento.Numa entrevista, a representante do Texas, Sylvia Garcia relembrou que não era a primeira vez que eram conhecidas acusações de agressões sexuais nas Forças Armadas.

O exército garante, no entanto, que não foram encontradas informações "credíveis" sobre possíveis episódios de assédio de que a jovem tivesse sido alvo e acrescenta que não há ligação entre o caso de Vanessa e o do Gregory Wedel-Morales, um soldado que desapareceu no ano passado, também no Texas.

Ver esta publicação no Instagram @findvanessaguillen Uma publicação partilhada por Salma Hayek Pinault (@salmahayek) a 12 de Jun, 2020 às 5:06 PDT

O desaparecimento da jovem latina tem sido amplamente divulgado. São já várias as celebridades que apelam ao caso, como é o caso da atriz Salma Hayek e do rapper Baby Bash que prometeu adicionar mais 5 mil dólares ao valor total da recompensa.