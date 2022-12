Soldado indiano morto à pancada após vídeo da filha adolescente se tornar viral na internet

Um soldado indiano foi espancado até à morte, este sábado, depois de protestar contra a publicação de um vídeo da filha adolescente que se tornou viral na internet. Foram detidas sete pessoas pelo assassinato de Melaji Vaghela, revelou a polícia do estado de Gujarat, Índia, citada pela BBC.Os principais suspeitos do crime são os familiares de um rapaz adolescente. Melaji Vaghela acreditava que o vídeo viral da filha teria sido carregado pelo jovem. Acredita-se que o vídeo tivesse conteúdo de cariz sexual.A queixa foi apresentada à polícia, pela mulher da vítima, este sábado, véspera de Natal. Ao que a BBC pôde apurar, Melaji Vaghela foi, em conjunto com a mulher e os dois filhos, a casa do adolescente pedir justificações sobre a publicação do vídeo.De acordo com a queixa da polícia, a discussão intensificou-se e os familiares do rapaz atacaram Vaghela e a família com "paus" e "objectos cortantes".Na sequência dos ataques, a mulher e um dos filhos da vítima ficaram feridos. Neste momento, o filho está no hospital com ferimentos na cabeça.Já foram apresentadas acusações de homicídio contra os sete suspeitos. Até ao momento, nenhum fez qualquer tipo de declaração.