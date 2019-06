Soldado reencontra mulher por quem se apaixonou na II Guerra Mundial 75 anos depois

O canal de televisão francês France 2, voltou a juntar, passados 75 anos, um soldado americano e uma mulher francesa que se apaixonaram durante a II Guerra Mundial. O casal acabou, na altura, por se desencontrar.A história emocionante foi revelada pelo canal. O veterano norte-americano Kara Troy Robbins conheceu Jeannine Ganaye em 1944 numa aldeia de Briey, próximo da fronteira com a Alemanha.Na altura, o homem com 18 anos tinha desembarcado na Normandia, em junho de 1944, no Dia D. Foi durante as semanas que passou naquele local que conheceu Jeannine. O soldado apaixonou-se, mas passados dois meses tiveram de se separar.O canal francês explica que esta separação aconteceu porque Robbins teve de voltar para a frente de batalha. Ao France 2 o homem revelou que tinha dito a Jeannine que "voltaria para a encontrar", mas esse regresso nunca aconteceu.Foi agora passados 75 anos, quando o canal fez uma reportagem sobre o Dia D, que o soldado conseguiu reencontrar a mulher por quem se tinha apaixonado. Atualmente com 96 anos, a morar no Mississippi e viúvo, Robbins reencontro-se com Jeannine, com 92 anos.A mulher, também viúva, de Montigny-lès-Metz voltou assim a ouvir o homem dizer que a amava. "Sempre te amei. Nunca me saíste do coração", disse o soldado, em inglês.