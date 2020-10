Soldados bêbados em carro blindado invadem aeroporto de Volvograd

Dois soldados do exército russo, alegadamente bêbados, invadiram o aeroporto de Volvograd, na Rússia, com um potente carro de combate BMP-3. O incidente aconteceu há uma semana, mas só agora foi revelado pela agência de notícias Baza.O blindado estaria nas imediações do aeroporto a participar num exercício militar quando irrompeu contra o muro e proteção de arame farpado da estrutura aeroportuária que, apesar do incidente, manteve o funcionamento.O embate violento do tanque de guerra foi gravado em vídeo que, como sempre nestes casos inusitados, está a tornar-se viral na internet.