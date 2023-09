Soldados russos mortos a tiro por desconhecidos em Nagorno-Karabakh

Um ataque com armas ligeiras contra um veículo em que seguiam soldados russos da força de manutenção da paz em Nagorno-Karabakh fez esta quarta-feira um número indeterminado de vítimas mortais, informou o Ministério da Defesa da Rússia.

"Um veículo com militares russos foi alvo de fogo de armas ligeiras quando regressava de um posto de observação do contingente de manutenção da paz em Cayataq (cerca de 35 quilómetros a norte da capital de Nagorno-Karabakh, Jankendi). Em consequência do ataque, todos os soldados foram mortos", declarou, num comunicado, o Ministério da Defesa na rede social Telegram, sem quantificar.

O ministério russo também não especificou a hora do incidente, pelo que não se sabe se ocorreu antes ou depois do cessar-fogo declarado entre as partes no Nagorno-Karabakh, mas adiantou que investigadores russos e azeris estão no local para apurar as causas do ataque.