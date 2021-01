Solidariedade alivia situação crítica nos hospitais de Manaus

Além de doações particulares, fábricas de todo o Amazonas e dos estados vizinhos paralisaram a atividade para doarem cilindros de oxigénio e um avião de carga que o presidente Bolsonaro ia enviar à Índia para buscar vacinas contra a Covid-19 foi mobilizado à última hora para levar oxigénio e outros equipamentos médicos para Manaus. Apesar deste alívio, a situação mantém-se crítica, com os hospitais sobrelotados e muitos doentes a serem transferidos para outros estados.





Uma corrente de solidariedade começou a aliviar o drama dos hospitais da cidade brasileira de Manaus, no Amazonas, saturados com doentes de Covid-19 e sem oxigénio para os manter vivos.Além de doações particulares, fábricas de todo o Amazonas e dos estados vizinhos paralisaram a atividade para doarem cilindros de oxigénio e um avião de carga que o presidente Bolsonaro ia enviar à Índia para buscar vacinas contra a Covid-19 foi mobilizado à última hora para levar oxigénio e outros equipamentos médicos para Manaus. Apesar deste alívio, a situação mantém-se crítica, com os hospitais sobrelotados e muitos doentes a serem transferidos para outros estados.

Casa Branca mentiu



Vários governadores estaduais acusaram a Administração Trump de mentir ao prometer distribuir milhões de doses da vacina das suas reservas, depois de o Secretário da Saúde admitir publicamente que tais reservas “não existem”.





Acusações à China



O Secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, disse que investigadores do Instituto de Virologia de Wuhan, na China, adoeceram com sintomas de Covid no outono de 2019, o que “prova” que a doença veio do laboratório chinês.





Vírus duplica em Espanha



O número de infeções por Covid-19 duplicou em Espanha nos primeiros 15 dias de 2021, período em que foram registados 300 mil casos e 2477 mortes.





Índia começa vacinação



A Índia iniciou este sábado aquela que será a maior campanha de vacinação em massa da História. Governo espera vacinar 300 mil pessoas por dia.





Hospital português está no limite



O Hospital Beneficente Português de Manaus, fundado por emigrantes portugueses há 147 anos, “está no limite”, e tal como outros hospitais da região, encontra-se sobrelotado e já está a usar as reservas de oxigénio. O cônsul de Portugal na cidade, António Humberto Figueiredo, diz que a situação da comunidade portuguesa é “preocupante” e “todos têm medo da doença”.