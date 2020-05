Solteiro em tempo de pandemia? Instituto aconselha pessoas a encontrar parceiro em caso de necessidade

O sexo e os relacionamentos são temas que preocupam em tempo de pandemia. O que se pode ou não fazer e quais as limitações que o novo coronavírus impõe nas ligações afetivas?Eis que o Instituto Nacional de Saúde e Meio Ambiente dos Países Baixos deixa alguns conselhos como manter relações apenas com um parceiro regular. No entanto, o Instituto sublinha que não é seguro manter relações caso o parceiro tenha suspeitas de infeção por coronavírus.Caso esteja solteiro, o Instituto vê com bons olhos a procura por um parceiro sexual caso a pessoa sinta necessidade. Deve, no entanto, ter em atenção todas as normas de segurança a que o coronavírus obriga.Nos Países Baixos as medidas restritivas começam a ser levantadas apesar de terem sido reportados cerca de 200 novos casos nas últimas 24 horas.