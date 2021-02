Sonda dos Emirados Árabes 'Hope' envia primeira imagem de Marte

A sonda "Hope", dos Emirados Árabes Unidos, enviou a primeira imagem de Marte alguns dias depois de entrar em órbita à volta do planeta vermelho, anunciou este domingo da agência espacial daqueles países.

Segundo a agência de notícias francesa AFP, a imagem foi conseguida na quarta-feira, um dia depois de os Emirados conseguirem colocar a sonda "Amal", que em árabe significa Esperança, na órbita de Marte, tornando-se o primeiro país árabe a fazê-lo.

"A missão Mars dos Emirados captou a imagem do maior vulcão do sistema solar, Olympus Mons, emergindo à luz do sol da madrugada", cita a AFP.