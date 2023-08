A sonda indiana Chandrayaan-3, que esta quarta-feira pousou com sucesso na região do polo sul da Lua, num feito inédito para a exploração espacial, enviou para a Terra a sua primeira imagem do solo lunar.

A imagem captada por um dos instrumentos do engenho, logo após ter alunado, mostra uma zona relativamente plana.

A Organização Indiana para a Investigação Espacial divulgou na rede social X (ex-Twitter) também imagens do solo lunar durante a fase final de descida do aparelho.