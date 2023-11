Sondagem coloca Trump à frente de Biden em cinco estados-chave

A um ano das eleições presidenciais norte-americanas, uma sondagem publicada este domingo pelo New York Times coloca o potencial candidato republicano Donald Trump à frente do Presidente Joe Biden em cinco de seis estados-chave.

De acordo com a sondagem do New York Times/Siena College, o ex-presidente republicano domina as intenções de voto no Nevada (52% contra 41% para Joe Biden), Geórgia (49%/43%), Arizona (49%/44%), Michigan (48%/43%) e Pensilvânia (48%/44%), enquanto Joe Biden venceria no Wisconsin (47%/45%), estados onde venceu em 2020.

A sondagem foi realizada por telefone entre 22 de outubro e 3 de novembro com 3662 eleitores registados em seis estados e os resultados devem ser considerados com uma margem de erro entre 4,4 e 4,8 pontos, dependendo do estado.