Sondagem mantém Lula na liderança para as eleições presidenciais no Brasil e perto da vitória na primeira volta

O ex-chefe de Estado brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva mantém a liderança com 45% das intenções de voto para as eleições presidenciais no Brasil, contra 33% para o atual Presidente, Jair Bolsonaro, informou o Instituto Datafolha.

Para vencer à primeira volta é necessário mais de 50% dos votos.

A menos de três semanas das eleições de 02 de outubro, Lula está 12 pontos percentuais à frente de Bolsonaro, cuja intenção de votos caiu de 34% em 09 de setembro para 33% na quinta-feira, de acordo com o Instituto Datafolha.