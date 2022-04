Sondagens à boca das urnas divulgadas na Bélgica dão vitória a Macron

O Presidente cessante de França, o centrista Emmanuel Macron, venceria as eleições presidenciais deste domingo naquele país, com entre 55% e 58% dos votos, segundo sondagens à boca das urnas preparadas por institutos de opinião franceses.

A informação avançada pelo jornal belga La Libre Belgique, a partir de quatro sondagens, é de que a candidata de extrema-direita, Marine Le Pen, teria recebido entre 42% e 45% dos votos.

Embora a lei francesa proíba a divulgação de sondagens, relatos parciais ou estimativas antes das 20h00 locais (19h00 em Lisboa) os meios de comunicação estrangeiros, em particular os belgas, que seguem com grande interesse as eleições presidenciais no país vizinho, não estão sujeitos a esta restrição.