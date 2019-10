As sondagens realizadas à boca das urnas na Polónia apontam para uma vitória do partido ultraconservador de extrema-direita, Partido Lei e Justiça, com larga marioria, 43,6% dos votos, que equivale a 239 deputados.O partido de Jarsolaw Kaczynski, a confirmarem-se as sondagens, deverá governar sozinho na Polónia.O Partido Lei e Justiça deverá apresentar uma subida significativa nas percentagens de votos comparativamente às últimas eleições.