O Partido Conservador britânico, liderado por Boris Johnson, parece bem colocado para continuar no poder depois das eleições gerais de 12 de dezembro. Uma sondagem do Mail, que será divulgada este domingo, indica que o partido do primeiro-ministro está frente com 45% das intenções de voto.A distância sobre o principal partido da oposição é de 15 pontos percentuais. Segundo a mesma sondagem, os Trabalhistas de Jeremy Corbyn recolhe, 3% das intenções de voto. Os liberais-democratas britânicos estão com 11% e o Partido do Brexit conta com 6%.O Reino Unido vai a votos a 12 de dezembro para eleger os 650 deputados da Câmara dos Comuns. O período oficial de cinco semanas de campanha eleitoral já arrancou.