Sondagens colocam prefeitos de São Paulo e Rio de Janeiro na segunda volta das autárquicas

Os prefeitos das duas maiores cidades do Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro, deverão ir à segunda volta das autárquicas disputadas em todo o país, segundo sondagens divulgadas ao início da noite deste domingo, após o fecho das urnas.

De acordo com sondagens à boca da urna do Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (IBOPE), em São Paulo, Bruno Covas, candidato de centro-direita que procura a reeleição, surge em primeiro lugar com 33% dos votos, seguido pelo candidato de esquerda e principal surpresa da corrida eleitoral, Guilherme Boulos, que teve 25% de apoio dos eleitores.

No Rio de Janeiro, o atual prefeito, Marcelo Crivella, aparece em segundo lugar na sondagem com 20% dos votos, atrás do candidato que liderou toda a corrida eleitoral, o ex-prefeito 'carioca' e candidato do partido de centro-direita Democratas, Eduardo Paes, que aparece com 39% dos votos.