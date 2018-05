Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sondagens dão vitória ao 'sim' no referendo sobre aborto na Irlanda

Estudos à boca da urna dão vantagem de 68% para 32% aos que votaram pela despenalização.

Por J.C.M. | 22:51

As sondagens sobre o resultado do referendo ao aborto na Irlanda apontam para uma vitória esmagadora do 'sim', o que pode retirar o país da condição de ter uma das leis mais restritivas sobre a interrupção voluntária da gravidez na Europa.



A sondagem do Irish Times/Ipsos MRBI diz que 68% dos eleitores votaram pela despenalização do aborto, num referendo que se espera ter sudi o mais participado de sempre.



O primeiro-ministro Leo Varadkar, que fez campanha pelo 'sim', qualificou o referendo como "uma oportunidade única de uma geração" e disse estar "muito confiante" de que o 'sim' ganhou, avança a Reuters.



A contagem dos votos começa à 8h00 (mesma hora em Lisboa), com a previsão de haver resultados por volta do meio-dia.



A possibilidade de se realizarem abortos já tinha sido aberta em 2013, quando a lei mudou para permitir intervenções em caso de risco de vida para a mãe. Mas, esta sexta-feira, os eleitores foram chamados a dizer se queriam abolir a emenda de 1983 à constituição irlandesa que tornou os direitos do embrião iguais aos da mãe, proibindo o aborto.



O tema do aborto continua, no entanto, a dividir os 4,8 milhões de habitantes de um dos países mais católicos do mundo. Onde as mulheres se habituaram a viajar para Inglaterra para terminar gravidezes não desejadas.