"Sou inocente de todas as acusações": Carlos Ghosn faz primeira declaração após fuga para o Líbano

O ex presidente da Renault-Nissan fez uma conferência de imprensa e a sua primeira aparição aos jornalistas esta quarta-feira, em Beirut, no Líbano, depois de ter fugido do Japão no final de dezembro."Eu não estou aqui para falar como consegui deixar o Japão, embora entenda o vosso interesse. Estou aqui para falar sobre por que eu fui embora. Pela primeira vez desde que este pesadelo começou, eu posso defender-me", afirmou Carlos Ghosn para acrescentar "Agora vou poder falar com dados e evidências e espero que descubram a verdade".Segundo a CNN, Carlos Ghosn falou aos jornalistas numa conferência na qual revelou que foi interrogado pelas autoridades japonesas durante oito horas, em vários dias e sem a presença de advogados.Ghosn aproveitou o momento para para elogiar o colega executivo, Greg Kelly, preso ao mesmo tempo e que permanece no Japão, onde enfrenta acusações, e teceu duras críticas à Nissan e ao sistema jurídico japonês: "Fui considerado culpado diante dos olhos do mundo e sujeito a um sistema cujo único objetivo é coagir confissões, garantir apelos de culpados, sem levar em consideração a verdade. A minha provação inimaginável nos últimos 14 meses é o resultado de um punhado de indivíduos sem escrúpulos e vingativos na Nissan", atacou.O empresário disse ainda que a sua detenção foi organizada pelos executivos da gigante automóvel, uma vez que estariam preocupados com o facto desta poder cair sob o controlo da montadora francesa Renault. "Alguns amigos nossos japoneses pensaram que a única maneira de se livrarem da influência da Renault na Nissan era livrarem-se de mim", recordou.

O magnata deposto do setor automóvel afirmou que não teve "outra escolha" senão fugir do Japão, onde é acusado nomeadamente de desfalques financeiros, acusação que considerou "não ter fundamento".

Durante a conferência de imprensa Ghosn sublinhou que não escapou da justiça (após a fuga do Japão para o Líbano), mas sim da perseguição: "Não escapei da justiça, fugi da injustiça e perseguição, perseguição política".Os problemas com a justiça nipónica deixaram Ghosn sem alternativa - "Não é muito difícil de chegares a uma conclusão: ou morres no Japão ou tens que sair".À frente de mais de uma centena de jornalistas, Ghosn declarou que era um "presumível culpado" no Japão, assegurando que a decisão de fugir do país "tinha sido a mais difícil da sua vida"."Sou inocente de todas as acusações. Todas elas. E posso provar agora", declarou o empresário que partilhou alguns documentos durante a conferência para mostrar que foi injustamente acusado.

Depois de ter sido detido em novembro de 2018 no Japão, Ghosn estava em liberdade sob fiança desde 25 de abril de 2019, com as comunicações e movimentos restringidos e a proibição de sair do país asiático.

O ex-responsável da Renault-Nissan, de 65 anos deveria ser julgado no Japão em abril.