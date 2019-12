"Soube bem": Adolescente estrangulou homem até à morte na Austrália

A adolescente Jamie Lee Dolheguy, de 20 anos, foi acusada de homicídio pela morte de Maulin Rathod, de 24 anos, que conheceu numa aplicação de namoro, a Plenty of Fish.

Dolheguy convidou o homem para ir ter com ela a casa e estrangulou-o até à morte. Antes do encontro, a australiana pesquisou no Google: "Vou matar alguém hoje à noite por diversão" e "Vou matar alguém hoje à noite, quero cometer assassinato".

A adolescente tinha vestido um fato de fantasia e em declarações à polícia contou que enrolou um fio à volta do pescoço de Maulin Rathod e que lhe disse ao ouvido: "Vai ficar tudo bem, vai acabar".

Depois de estrangular Rathod, a rapariga chamou a polícia e disse-lhes: "Soube bem".

De acordo com relatos dos meios de comunicação social locais, Jamie anunciou no perfil da aplicação que tinha um fetiche por escravidão. Para além disso, destacou também no perfil que tinha um transtorno de personalidade e idealização suicída.

De acordo com o testemunho que deu às autoridades, a jovem sufocou Maulin enquanto envolvia as pernas à volta do corpo dele para que não se pudesse mexer.

Depois de cometer o crime, a rapariga que na altura tinha 18 anos, chamou a polícia e confessou o que fez.

Dolheguy disse aos polícias que queria que alguém "se metesse no seu caminho" ou poderia "fazê-lo novamente".

Segundo o 9 News, o advogado da adolescente disse ao júri que a rapariga teve uma educação difícil, tem um distúrbio de personalidade e sofreu abusos extremos. O crime aconteceu em julho de 2018, em Sunbury, no estado de Victoria, Austrália.

A sentença de Jamie Lee Dolheguy vai ser decidida em 2020.