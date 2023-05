SpaceX leva a primeira mulher árabe ao Espaço

Rayyanah Barnawi tornou-se na primeira mulher árabe a ir ao Espaço após o lançamento do foguete privado da SpaceX, empresa de Elon Musk, que partiu para uma missão na Estação Espacial Internacional (ISS). Além da investigadora, Ali al-Qarni, piloto da força aérea Saudita, a ex-astronauta da NASA Peggy Whitson e o empresário e piloto John Shoffner também viajaram no foguetão.A equipa de astronautas descolou no Centro Espacial Kennedy, localizado no sul dos Estados Unidos, às 17h37 locais, a bordo do foguete SpaceX Falcon 9 e deverá chegar à estação espacial esta segunda-feira, onde vão passar cerca de uma semana, de acordo com a Al Jazeera.A investigadora, que beneficiou de um patrocínio do Governo Sáudita, já tenhia dito anteriormente que "é um prazer e uma honra" ser a primeira mulher astornauta Saudita a viajar para o Espaço.