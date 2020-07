'Sr. Desconfinamento' vai liderar o governo francês

O presidente francês, Emmanuel Macron, nomeou ontem o homem que liderou o plano de desconfinamento da economia, Jean Castex, como novo primeiro-ministro em substituição de Édouard Philippe, que apresentou a demissão após três anos à frente do governo.





Castex, de 55 anos, é um relativo desconhecido do grande público, muito embora tenha uma ampla experiência na administração estatal, tendo sido um dos principais assessores do ex-presidente Nicolas Sarkozy. É ainda presidente da câmara de Prades, uma pequena localidade dos Pirenéus com cerca de seis mil habitantes.