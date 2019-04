Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sri Lanka em alerta para “ataque iminente”

Grupo islâmico responsável pelos atentados contra igreja e hotéis no Domingo de Páscoa estará a planear novos ataques.

Por Ricardo Ramos | 09:13

Os membros sobreviventes do grupo terrorista islâmico que levou a cabo os ataques contra igrejas e hotéis do Sri Lanka no Domingo de Páscoa poderão estar a preparar novas atrocidades.



Um alerta urgente emitido pelas forças de segurança cingalesas avisa que os ataques estarão "iminentes" e que os terroristas poderão usar uniformes militares para passar despercebidos.



O alerta foi posto a circular no domingo e indica que "uma nova onda de ataques" poderá ocorrer "nos próximos dias". De acordo com informações recolhidas pela polícia em buscas a vários esconderijos do grupo na última semana, os terroristas tencionam atacar cinco alvos e planeiam usar fardas do Exército para iludir a vigilância.



O alerta menciona ainda uma carrinha, provavelmente armadilhada. A ameaça de novos ataques foi confirmada à agência Reuters por fontes policiais e políticas.



Mais de 10 mil militares e polícias foram mobilizados para reforçar a segurança em todo o país após os ataques do Domingo de Páscoa, que fizeram 253 mortos, incluindo o português Rui Lucas, de 31 anos, que se encontrava em lua de mel. Um total de 40 cidadãos estrangeiros, na sua maioria turistas, perderam a vida nos ataques.



Os ataques foram reivindicado pelo Daesh mas o governo diz que foram levados a cabo por dois grupos islâmicos locais.



Mais de 100 pessoas foram detidas e pelo menos 15 pessoas morreram num violento tiroteio com a polícia na sexta-feira, incluindo o pai e dois irmãos do alegado cabecilha da célula que levou a cabo os ataques, Zahran Hashim, que foi um dos nove bombistas que se fizeram explodir em igrejas e hotéis.



O grupo por ele fundado, National Thawheed Jamaath, foi no sábado ilegalizado pelo governo, no mesmo dia em que a polícia realizou buscas na sua sede, em Colombo, detendo pelo menos uma pessoa.



PORMENORES

Burqa e niqab proibidos

O governo do Sri Lanka proibiu ontem o uso da burqa e do niqab por razões de segurança, alegando que estes véus islâmicos, que cobrem o rosto, podem ser usados pelos terroristas para iludirem a vigilância das autoridades e levar a cabo ataques.



Turismo cai para metade

O número de turistas que visitam o Sri Lanka deverá cair para metade nos próximos meses devido ao sentimento de insegurança causado pelos atentados do Domingo de Páscoa, indicou ontem o governo, que estimou em 700 milhões de euros as perdas do setor turístico neste ano.