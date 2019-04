Igrejas no Sri Lanka vão permanecer fechadas até situação se segurança melhorar

Número de mortos nos atentados suicidas no domingo de Páscoa subiu para 359.

Todas as igrejas católicas do Sri Lanka vão permanecer fechadas e nenhuma missa será celebrada até "a situação de segurança melhorar", após os atentados suicidas no domingo de Páscoa, disse à AFP um alto responsável da igreja local.

"A conselho das forças de segurança, mantemos todas as igrejas fechadas", disse a mesma fonte, adiantando que "não será realizada nenhuma miss pública até novo aviso".

Segundo os últimos dados oficiais, o número de mortos nos atentados suicidas no domingo de Páscoa no Sri Lanka subiu para 359 e mais suspeitos foram detidos.