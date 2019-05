Novo balanço dos atentados no Sri Lanka regista pelo menos 257 mortos

Balanço anterior das autoridades cingalesas apontava para 253 mortos.

Por Lusa | 09:57

Os ataques cometidos no domingo de Páscoa no Sri Lanka mataram 257 pessoas, de acordo com um novo balanço anunciado esta quinta-feira pelas autoridades, que alertaram que esse número poderá aumentar.

"O saldo está agora em 257 mortos", disse à agência de notícias francesa AFP o diretor-geral de serviços de saúde, Anil Jasinghe.

O balanço anterior das autoridades cingalesas apontava para 253 mortos.





Igreja Católica volta a proibir missa de domingo por temer atentados



A Igreja Católica do Sri Lanka desistiu dos seus planos de autorizar a retomada esta semana da missa de domingo por temer novos ataques no país, anunciou um porta-voz do arcebispo de Colombo.

O porta-voz do cardeal Malcolm Ranjith disse esta quinta-feira que a Igreja Católica recebeu "informações específicas sobre dois possíveis ataques às igrejas" e decidiu não permitir celebrações a 05 de maio.

Na semana passada, os muçulmanos foram aconselhados a ficar em casa para as orações de sexta-feira e todas as igrejas católicas do Sri Lanka foram fechadas.