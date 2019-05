Católicos celebram primeira missa dominical após atentados no Sri Lanka

A Igreja Católica no Sri Lanka realizou este domingo as primeiras missas dominicais após os atentados suicidas no domingo de Páscoa, que provocaram pelo menos 257 mortos.

As estradas de acesso às igrejas foram alvo de patrulha militar e policial e todos os fiéis revistados e identificados à porta, indicou a agência de notícias Associated Press (AP).

Mais de 250 pessoas foram mortas quando bombistas suicidas atacaram três igrejas e três hotéis turísticos no dia 21 de abril, no domingo de Páscoa.