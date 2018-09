Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Starbucks abre cafetaria onde só trabalham pessoas com mais de 50 anos

Nesta cafetaria no México trabalham 14 pessoas com idades entre os 50 e os 66 anos.

21:43

O Starbucks abriu, no México, uma cafetaria onde só trabalham pessoas com mais de 50 anos. A cadeia de cafetarias está a trabalhar com o Instituto Nacional dos Idosos desde 2011 de modo a conseguir lançar oportunidades de emprego para pessoas com idade mais avançada.



Nesta cafetaria em Mexico City trabalham 14 pessoas com idades entre os 50 e os 66 anos.



Os [futuros] empregados são treinados com jovens antes de começarem a trabalhar num horário que não excede as seis horas e meia diárias e os trabalhadores têm direito a duas folgas semanais.



A cafetaria funciona como qualquer outro Starbucks, com a exceção de pequenos detalhes estéticos na loja.



Este tipo de cafetaria é normalmente frequentado por jovens e estudantes e o objetivo é encorajar a interação entre pessoas com diferenças de idade consideráveis.



A ideia da cadeia de cafetarias é expandir o negócio para que existam cerca de 120 pessoas mais velhas a trabalhar no Starbucks em 2019.