Starbucks abre maior loja de sempre

A empresa Starbucks vai abrir a sua maior loja em Chicago, nos Estados Unidos da América, ultrapassando assim a loja de Tóquio.

Com uma área de cerca de 4 mil metros quadrados, tem abertura prevista para 15 de novembro e será a sexta loja Roastery Reserve, um conceito da marca focado no processo de transformação do grão até ao produto final.

A cadeia, que se assume como um atrativo para os turistas, terá as habituais bebidas (café e chá) servidas nos famosos copos personalizados com o nome dos clientes.

Contará também com novos cocktails artesanais, comida mais sofisticada e recebe ainda no mesmo espaço a padaria artesanal da marca Rocco Princi.

A companhia define este novo conceito como "uma experiência sensorial no ambiente do café". Para a marca, estas lojas servem também como um teste ao conceito de design e à promessa para com os clientes que encontram neste espaço um lugar entre casa e trabalho.

No total existem seis lojas Starbucks Roastery Reserve espalhadas pelo mundo, mas um dos objetivos da empresa para o futuro é atingir as 1000 lojas.