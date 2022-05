Stocks de urânio enriquecido acumulados pelo Irão ultrapassam 18 vezes limite autorizado

Os 'stocks' de urânio enriquecido acumulados pelo Irão ultrapassam mais de 18 vezes o limite autorizado pelo acordo internacional de 2015, segundo um relatório da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA).

Segundo estimativas de meados de maio, num relatório a que a agência France Presse teve esta segunda-feira acesso, Teerão aumentou as reservas totais para 3.809,3 quilogramas, contra 3.197,1 quilogramas em fevereiro, muito acima do limite de 202,8 quilogramas com o qual se havia comprometido.

O Irão também elevou o 'stock' de material enriquecido com 20% para 238,4 quilogramas, face a 182,1 quilogramas anteriormente.