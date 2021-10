Stoltenberg diz que a oferta de diálogo da NATO à Rússia se mantém em aberto

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse esta quarta-feira que a oferta de diálogo à Rússia se mantém em aberto, apesar da decisão do Kremlin de encerrar a sua missão diplomática junto da Aliança.

"Com a Rússia, lamentamos a posição em que estamos agora; especialmente quando as tensões são altas e as coisas estão difíceis, é importante ter um diálogo", disse Stoltenberg durante uma conferência de imprensa antes da reunião dos ministros da Defesa aliados, que vai decorrer em Bruxelas, na quinta e na sexta-feira.

Stoltenberg, garantiu que os aliados continuarão "a trabalhar para o diálogo com a Rússia, inclusivamente no Conselho NATO-Rússia", o principal fórum de discussão entre as duas partes.