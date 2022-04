Stoltenberg diz que Suécia e Finlândia serão recebidas de braços abertos na NATO

O secretário-geral da NATO reiterou esta quinta-feira que Suécia e Finlândia serão "recebidas de braços abertos" caso decidam aderir à Aliança Atlântica e deplorou a "intimidação e ameaças" da Rússia para que os dois países não se juntem à organização.

Numa conferência de imprensa conjunta com a presidente do Parlamento Europeu (PE), Roberta Metsola, em Bruxelas, antes de participar, pela primeira vez, numa conferência de presidentes da assembleia -- que junta os líderes de todas as bancadas políticas europeias -, Jens Stoltenberg reiterou que "cabe à Suécia e Finlândia decidirem se querem candidatar-se, mas se decidirem fazê-lo, serão recebidas de braços abertos na NATO".

"A Finlândia e a Suécia são os nossos parceiros mais próximos, são democracias fortes e maduras, membros da União Europeia e trabalhamos juntos há muitos, muitos anos. Sabemos que as suas forças armadas cumprem os requisitos da NATO, são interoperacionais com as forças da NATO, treinamos juntos, realizamos exercícios juntos e já trabalhámos juntos em muitas missões e operações", apontou.