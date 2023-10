Stoltenberg espera acolher "muito em breve" Suécia na Aliança

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg indicou esta segunda-feira esperar acolher "muito em breve" a Suécia na Aliança Atlântica, após a decisão do Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, de submeter o pedido de adesão de Estocolmo ao parlamento nacional.

"Saúdo o envio" do protocolo de adesão da Suécia ao parlamento turco e "espero com expectativa a possibilidade de acolher muito em breve a Suécia como aliada de pleno direito da NATO (Organização do Tratado do Atlântico-Norte, bloco de defesa ocidental)", declarou.

"Tal tornará toda a Aliança mais forte e mais segura", sublinhou Stoltenberg.