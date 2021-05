Sturgeon avança com novo referendo de independência na Escócia

Apesar de o Partido Nacional Escocês não ter conseguido alcançar a desejada maioria absoluta no Parlamento de Edimburgo, a primeira-ministra Nicola Sturgeon reiterou este sábado a promessa de realizar um novo referendo de independência, abrindo um tenso braço de ferro com o PM britânico, Boris Johnson, que já garantiu que fará tudo ao seu alcance para travar a consulta.





O SNP, de Sturgeon, venceu de forma clara as eleições regionais de quinta-feira na Escócia, mas ficou a dois lugares da maioria absoluta. Poderá contar, no entanto, com o apoio parlamentar dos Verdes, que são igualmente favoráveis à independência. Juntos, os dois partidos têm uma maioria mais do que suficiente para aprovar a legislação sobre uma nova consulta independentista.