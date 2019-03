Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Subaru chama às oficinas mais de um milhão de veículos

Fabricante automóvel japonês indicou que o problema não é muito frequente e que foram reportados apenas 33 casos nos EUA.

17:26

O construtor automóvel Subaru vai chamar para reparação 1,3 milhões de veículos nos Estados Unidos devido a um problema nas luzes dos travões.



A recolha afeta alguns modelos Forester, Impreza e Crosstrek produzidos entre 2008 e 2017 e os problemas estão relacionados com mau contacto elétrico que impede as luzes dos travões de funcionarem adequadamente.



O fabricante automóvel japonês indicou que o problema não é muito frequente e que foram reportados apenas 33 casos nos Estados Unidos.



A operação de chamada dos veículos às oficinas vai ser feita em todo o mundo, mas o número total não foi indicado, segundo a agência Associated Press.