Um submarino que transportava turistas milionários para explorar os destroços do ‘Titanic’ está desaparecido desde domingo no fundo do Atlântico Norte, 600 km a sudeste do Canadá. Foi lançada uma gigantesca operação de busca e salvamento que equivale a uma verdadeira corrida contra o tempo, uma vez que a embarcação só tem capacidade para suportar a vida a bordo por 96 horas.









Ver comentários