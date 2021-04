Submarino indonésio que desapareceu com 53 pessoas a bordo partiu-se em três

O submarino indonésio desaparecido desde terça-feira a norte de Bali com 53 pessoas a bordo foi este domingo encontrado afundado a mais de 800 metros de profundidade e partido em três, confirmando os piores receios das autoridades. Não há sobreviventes.Imagens recolhidas por um drone subaquático mostram os destroços do submarino no fundo do mar. "O ‘KRI Nanggala’ está partido em três partes. O casco, a popa e a secção principal encontram-se separados e a secção principal apresenta ruturas", afirmou o almirante Yudo Margono, chefe do Estado-Maior da Marinha."É com grande tristeza que podemos confirmar que todas as 53 pessoas a bordo estão mortas", acrescentou o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, general Hadi Tjahjanto, adiantando que foram encontrados mais objetos que confirmam que se trata do submarino desaparecido, incluindo coletes salva-vidas da tripulação.O presidente indonésio, Joko Widodo, já apresentou condolências aos familiares dos tripulantes, afirmando que morreram "como heróis".O ‘KRI Nanggala-402’ desapareceu na terça-feira à noite durante uma missão de rotina. Desconhece-se ainda o que terá levado a embarcação a afundar-se.O submarino foi construído para aguentar a pressão até aos 250 metros e terá implodido ao mergulhar a mais de três vezes aquela profundidade, o que explica o facto de se ter partido em várias partes.